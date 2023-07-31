Представлен 280-Гц монитор Lenovo Legion R25f-30

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Lenovo Legion R25f-30, которая получила 24-дюймовую VA-матрицу с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 280 Гц, пиковой яркостью 380 кд/м², поддержкой HDR10, 8-битной глубиной цвета, временем отклика 1 мс, 99% охватом цветового пространства sRGB и 90% DCI-P3, контрастностью 3000:1, поддержкой FreeSync Premium, двумя 3-Вт динамиками, подставкой с регулировкой с вращения и высоты, креплением VESA (100:100 мм), двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.