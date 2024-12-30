Представлен 280-Гц монитор MSI MPG 325CQRXF

Компания MSI представила игровой монитор MPG 325CQRXF, который получил 31,5-дюймовую Rapid VA-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, радиусом кривизны 1000R, временем отклика от серого к серому 0,5 мс, 96% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 127% охватом палитры sRGB, поддержкой технологии Adaptive-Sync, сертификацией VESA DisplayHDR 400, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4, разъемом USB Type-C с мощностью зарядки 15 Вт, двумя портами USB 2.0 Type-A, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с регулировкой угла наклона, высоты и поворота. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.