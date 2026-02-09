Представлен 280-Гц монитор Philips EVNIA 27M2N6550PF

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью EVNIA 27M2N6550PF, которая получила 26,5-дюймовую WOLED-матрицу с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также имеет кадровую частоту 280 Гц, пиковую яркость 1500 нит, время отклика GtG 0,03 мс, 100% покрытием цветового пространства sRGB, 95,4% охват AdobeRGB и 99,4% DCI-P3, сертификацию по стандартам VESA Display HDR True Black 500 и ClearMR 15000, подставку с регулировкой высоты, наклона и вращения, настенное крепление VESA 100:100 мм, интерфейсы HDMI 2.0 (144 Гц) и DisplayPort 1.4 (280 Гц), а также 3,5-мм гнездо для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 445 долларов.