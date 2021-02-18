Представлен 280-Гц монитор Pixio PX259 Prime

Американская компания Pixio пополнила ассортимент игровых мониторов моделью PX259 Prime, которая получила 24,5-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Новинка также характеризуется яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 99% охватом цветовой палитры sRGB, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), поддержкой технологии AMD FreeSync Premium для более плавного игрового процесса, системой Flicker Free против мерцания, технологией для уменьшения интенсивности синего цвета подсветки, двумя интерфейсами DisplayPort 1.2a и двумя HDMI 2.0, а также 3,5-мм разъемом. Цена монитора равна 300 долларам.