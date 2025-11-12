Представлен 288-Гц монитор AOC U27U3XD

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью U27U3XD, которая основана на 27-дюймовой IPS-панели с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц или 288 Гц с разрешением Full HD, сертификацией DisplayHDR 400, 94% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, 100% sRGB и 98% DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 2, яркостью 450 нит, контрастностью 2000:1, временем отклика 4 мс GTG, аппаратной защитой глаз с технологией Low Blue Light, сертифицированной TÜV Rheinland, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4, разъемом USB Type-C с 90-Вт обратной зарядкой, четырьмя портами USB 3.2 Gen1, 3,5-мм аудиогнездом, KVM-переключателем, регулируемой подставкой и настенным креплением крепление VESA 100:100 мм. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 280 долларов.

