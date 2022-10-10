Представлен 288-Гц телевизор Skyworth A63

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью Skyworth A63, которая выполнена на основе технологии Mini LED. Новинка также характеризуется разрешением 4K, частотой обновления изображения до 288 Гц, динамиками Hi-Fi класса Hi-Fi, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, пиковой яркостью 800 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, 60-Вт акустической системой с поддержкой Dolby Atmos 2.0 для насыщенных басов и воспроизведения качественного звука, а также интерфейсами HDMI 2.1. Телевизор выйдет в версиях с диагональю 65, 75 и 90 дюймов, но их цены пока не раскрываются.

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