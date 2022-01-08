Представлен 300-Гц IGZO-монитор ViewSonic Elite XG272G-2K

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью Elite XG272G-2K, которая станет доступна для покупки только в третьем квартале этого года. Цена новинки пока не сообщается.

Новинку оснастили 27-дюймовой IGZO-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD), подсветкой Mini LED с 576 зонами с независимой регулировкой, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 95% охватом цветовой палитры DCI P3, кадровой частотой 300 Гц, поддержкой технологии NVIDIA G-Sync Ultimate и NVIDIA Reflex Analyzer, а также системой Eye Comfort с сертификацией TÜV для заботы о глазах пользователей. Напомним, что выполненные на основе оксида индия, галлия и цинка IGZO-матрицы могут похвастаться отличной цветопередачей и малым энергопотреблением.