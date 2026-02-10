Представлен 300-Гц монитор Alienware AW2526HL

Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнил ассортимент игровых мониторов моделью AW2526HL, которая получила 24,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 300 Гц, максимальной яркостью 400 нит, временем отклика 1 мс (GtG), статической контрастностью 1000:1, 99-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним портом DisplayPort 1.4. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 175 долларов.

