Представлен 300-Гц монитор MSI MAG 275QPF X30

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 275QPF X30, которая основана на 27-дюймовой матрице Rapid IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, временем отклика от серого к серому составляет 0,5 мс, типичной контрастностью 1000:1, яркостью SDR 400 кд/м², 89% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, 95% охватом DCI-P3 и 130% sRGB, поддержкой синхронизации Adaptive Sync, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой высоты и угла наклона. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.