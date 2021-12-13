Представлен 31,5-дюймовый 4K-монитор BenQ PD3205U

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PD3205U, которая получила 31,5-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD). Новинка также характеризуется 99% охватом цветовой палитры Rec.709 и sRGB, поддержкой технологии Adaptive-Sync для более плавного геймплея, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 5 мс в режиме GtG, яркостью 350 кд/м2, контрастность 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, возможностью воспроизведения 1,07 млрд цветовых оттенков, 2,5-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм аудиогнездом, гибко регулируемой подставкой, KVM-переключателем для работы с одним комплектом мыши и клавиатуры на двух разных ПК, а также технологией Flicker-Free для заботы о глазах пользователя. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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