Представлен 31,5-дюймовый монитор ASUS VP32AQ Eye Care

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов Eye Care моделью VP32AQ, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Новинка также характеризуется 100% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 75 Гц, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1200:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, технологиями Flicker-free и Low Blue Light с сертификацией TÜV Rheinland для защиты о глазах пользователя, функциями Adaptive-Sync/FreeSync для более плавной картинки, стереодинамиками по 2 Вт, разъемами DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.