Представлен 31,5-дюймовый монитор Acer XV322QUP

Компания Acer представила в России новый игровой монитор ACER XV322QUP, который принадлежит серии Nitro XV2.

Параметры экрана и качество изображения

В модели ACER XV322QUP используется 31,5-дюймовая IPS-панель с разрешением 2560x1440 точек, поддержкой высокой частоты обновления (165 Гц) и технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Среди аспектов, на которые следует обратить внимание, – матовая поверхность экрана с антибликовым покрытием, адаптивный контраст, естественная цветопередача, а также стабильные углы обзора по вертикали и горизонтали (178°).

Поддерживается 8-битный+FRC цвет, в то время как немерцающая подсветка WLED обеспечивает типичную максимальную яркость 400 нит и цветовую гамму sRGB 99%. И, конечно же, при таких характеристиках здесь реализована поддержка технологии HDR400, которая значительно улучшает глубину прорисовки сцен в играх и при просмотре фильмов. А быстрое время отклика (1 мс) достигается с использованием включенной настройки стробоскопической подсветки VRB.

Интерфейсы

Порты на тыльной интерфейсной панели обращены вниз. Для подключения здесь расположены два разъема HDMI 2.0 и два DisplayPort 1.4. Под вывод звука через наушники отводится штырьковое гнездо для коннекторов 3,5mm mini-jack, а в качестве внешнего акустического источника выступают встроенные динамики с суммарной мощностью до 4 Вт (2х2 Вт). В дополнение к этому предусмотрен USB-хаб с портами третьего поколения для подключения внешних накопителей и устройств ввода.

Защита зрения

Для защиты глаз пользователей в ACER XV322QUP предусмотрена поддержка фирменных технологий Acer, включая BlueLight Shield (устраняет вредное излучение из синей части спектра света), Flicker-less (подавляет мерцание экрана) и Low Dimming (позволяет снижать яркость экрана вечером и в условиях слабого освещения).

Цена и доступность

Монитор ACER XV322QUPbmiipprzx уже появился на российском рынке по рекомендованной розничной цене от 44 990 рублей.
Комментарии и отзывы Acer XV322QUP
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