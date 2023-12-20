Представлен 31,5-дюймовый монитор Skyworth F32B20Q

Компания Skyworth представила в Китае монитор Skyworth F32B20Q, который оценен на местном рынке в 175 долларов. Новинку оснастили 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 75 Гц, соотношением сторон 16:9, максимальной яркостью 300 нит, контрастностью 1200:1, 10-битной глубиной цвета, временем отклика от серого к серому 4 мс, 100% охватом цветовой палитры sRGB, 95,6% DCI-P3 и 91,9% AdobeRGB, портами DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и mini DP, 3,5-мм гнездом для наушников, регулируемой подставкой и настенным крепление VESA 100:100 мм.