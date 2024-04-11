Представлен 310-Гц монитор ASUS ROG Strix XG259CMS

Компания ASUS представила игровой монитор ROG Strix XG259CMS, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 310 Гц (в режиме разгона), контрастностью 1000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 8-битной глубиной цвета, 110-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой технологий FreeSync Premium и G-Sync, интерфейсами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 и USB Type C с функцией зарядки мощностью 7,5 Вт, подставкой с возможностью регулировки наклона, поворота и высоты на 120 см, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.