Представлен 32-дюймовый монитор с разрешением 6K - Apple Pro Display XDR

В дополнение к совершенно новому Mac Pro, Apple также анонсировала новый профессиональный дисплей под названием Pro Display XDR.

Новинка получила 32-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Retina 6K (6 016 x 3 384 пикселей!). Заявленная яркость 1000 кд/м2, а пиковое значение — 1600 кд/м2. Для профессионалов, работающих с HDR-контентом в течение всего дня, это невероятно. По словам Apple, волшебным соусом для этого является система прямой подсветки с «большим набором светодиодов».

В Pro Display XDR используется лучшая в отрасли технология поляризатора, поэтому он обеспечивает точные цвета, даже если смотреть под углом. Он также имеет антибликовое покрытие, и есть новая матовая опция стекла под названием Nano-texture glass, чтобы снизить уровень отражающей способности и минимизировать блики.

Набор портов включает три USB-C и один Thunderbolt 3. Отдельное внимание Apple уделила уникальной подставке Pro Stand, которая будет отдельно за $ 1000. Она имеет регулировку наклона и высоты, а также делает возможным использование монитора в портретном режиме. Модульная конструкция позволяет без труда отсоединить дисплей от подставки для большей мобильности, а также предоставляет возможность использования адаптера VESA.

Цена Apple Pro Display XDR со стандартным стеклом составляет $ 4 999, а модель с наноструктурным стеклом - $ 5 999. В продаже монитор появится осенью.