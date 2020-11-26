Представлен 34-дюймовый изогнутый игровой монитор ASUS TUF Gaming VG34VQL1B

ASUS представила сверхширокий монитор линейки TUF Gaming. VG34VQL1B - это 34-дюймовый изогнутый монитор с 8-битной панелью VA и разрешением 3440x1440p.

Монитор имеет кривизну 1500R, частоту обновления экрана 165 Гц и время отклика 1 мс. Максимальная яркость 550 кд/м2, а коэффициент контрастности составляет 4000: 1. Модель охватывает пространство до 120% sRGB и 90% охвата DCI-P3.

VG34VQL1B поддерживает технологии Freesync Premium и Adaptive-Sync для более плавного игрового процесса. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400 с улучшенным цветом и контрастностью. Кроме того, монитор оснащен игровыми настройками Shadow Boost, Gamevisual, Gameplus.

На задней панели расположены два порта DisplayPort 1.4a, два порта HDMI 2.0, четыре порта USB 3.0 и разъем для наушников. Эргономичная подставка может регулировать высоту, наклон и поворот монитора.

Монитор ASUS TUF VG34VQL1B поступит в продажу до конца года.
Комментарии и отзывы ASUS TUF VG34VQL1B
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