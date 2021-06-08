Представлен 360-Гц монитор AOC Agon AG254FG

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов 24,5-дюймовой моделью Agon AG254FG, которая может похвастаться кадровой частотой 360 Гц. Новинка характеризуется IPS-панелью с разрешением Full HD, поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC для более плавного геймплея, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 1 мс (G2G), 110% охватом цветовой палитры sRGB и 85% охватом DCI-P3, двумя разъемами HDMI 2.0, интерфейсом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.0, стереофоническими динамиками по 5 Вт, многоцветной подсветкой AOC LightFX RGB, а также регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.