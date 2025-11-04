Представлен 360-Гц монитор AOC GAMING Q27G4SDR

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделями GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые отличаются частотой обновления 240 Гц и 360 Гц соответственно, а также сертификациями HDR10 и VESA DisplayHDR True Black 400.

Новинки характеризуются 26,5-дюймовыми матрицами QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек, 147,6% покрытием цветовой палитры sRGB и 99,1% охватом DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, временем отклика 0,03 мс GtG, поддержкой Adaptive-Sync с сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 с поддержкой быстрой зарядки, фирменными технологиями Shadow Control и Game Color, поддержкой Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, подставкой с возможностью отрегулировать высоту до 130 мм, угол наклона и поворота, а также креплением VESA 100:100. Мониторы появится в продаже в середине ноября по цене в 400 и 470 фунтов стерлингов соответственно.
Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand …
Представлен 240-Гц монитор AOC Q27G41ZDF …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZDF, которая основана на 27-дюймово…
GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE официально анонсировала флагманский дисплей AORUS FO27Q5P — один из первых в мире игров…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
500-Гц монитор MSI MPG 271QR QD-OLED X50 оценили в $975…
Компания MSI объявила о выпуске игрового монитора MPG 271QR QD-OLED X50, который получил 26,5-дюймовую QD…
Представлен 4K-монитор BenQ PV3200U …
Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PV3200U, которая получила 31,5-дюй…
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты…
При выборе монитора под игры пользователи чаще всего обращают внимание на тип матрицы и частоту обновлени…
360-Гц монитор HP OMEN 25 оценили в 420 долларов …
Компания HP пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Omen 25, которая основана на 24,5-дюймовой ма…
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor