Представлен 360-Гц монитор AOC GAMING Q27G4SDR

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделями GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые отличаются частотой обновления 240 Гц и 360 Гц соответственно, а также сертификациями HDR10 и VESA DisplayHDR True Black 400.

Новинки характеризуются 26,5-дюймовыми матрицами QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек, 147,6% покрытием цветовой палитры sRGB и 99,1% охватом DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, временем отклика 0,03 мс GtG, поддержкой Adaptive-Sync с сертификацией NVIDIA G-SYNC Compatible, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2 с поддержкой быстрой зарядки, фирменными технологиями Shadow Control и Game Color, поддержкой Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, подставкой с возможностью отрегулировать высоту до 130 мм, угол наклона и поворота, а также креплением VESA 100:100. Мониторы появится в продаже в середине ноября по цене в 400 и 470 фунтов стерлингов соответственно.