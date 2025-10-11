Представлен игровой 4K-монитор GIGABYTE MO32U2

Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового монитора MO32U2, который основан на 31,5-дюймовой QD-OLED-матрице с разрешением 3840:2160 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1500000:1, 10-битной глубиной цвета, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 2, поддержкой VESA DisplayHDR True Black 400, пиковой яркостью до 1000 нит в режиме HDR, временем отклика 0,03 мс, поддержкой FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync, системой охлаждения с графеновой термической плёнкой четырёхсторонней вентиляцией и радиатором, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, разъемом USB-C с поддержкой DP Alternate Mode и 18-Вт зарядкой, несколькими портами USB 3.2, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 5-Вт динамиками, а также подставкой с регулировкой высоты, наклона, поворота и переводом в портретный режим. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

