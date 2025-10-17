ASUS выпустила первый в мире 8К-дисплей с HDR

Компания ASUS, известная своими комплектующими и периферией для ПК, представила флагманский монитор ProArt PA32KCX с разрешением 8K, созданный для профессионалов, работающих с цветокоррекцией и созданием контента. Это не игровой дисплей, а инструмент для специалистов, которому удалось стать первым в мире 8K HDR монитором с подсветкой Mini LED. Такое сочетание технологий обеспечивает изображение, значительно превосходящее качество обычных 8K-мониторов. Модель ProArt PA32KCX оснащена 4032 локальными зонами затемнения, каждая из которых может независимо изменять яркость, создавая глубокий контраст между светлыми и тёмными участками. За точное управление отвечает усовершенствованный Mini LED-драйвер, регулирующий каждую зону с высочайшей точностью. Монитор поддерживает форматы HDR, включая Dolby Vision, HLG и HDR10, а его максимальная яркость достигает 1200 нит.

При разрешении 8K (7680×4320 пикселей) и диагонали 32 дюйма монитор обеспечивает невероятную плотность — 275 пикселей на дюйм, что вдвое выше, чем у стандартных 4K-дисплеев аналогичного размера. Благодаря этому текст и изображения выглядят максимально чётко и детализировано. Однако ProArt PA32KCX впечатляет не только разрешением и яркостью. Он также охватывает широкий цветовой диапазон — 95% Adobe RGB, 97% DCI-P3, 100% sRGB и 100% Rec.709, что делает его идеальным инструментом для профессиональной работы с изображениями и видео. Но и цена будет приличной.
