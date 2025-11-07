280-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG27AQWMG оценен в $600

Компания ASUS представила геймерских мониторов моделью ROG Strix OLED XG27AQWMG, который получил 27-дюймовую OLED-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (QHD). Новинка также имеет кадровую частоту 280 Гц, время отклика 0,03 мс, технологию Tandem OLED, поддержку стандарта VESA DisplayHDR 500 True Black, 99,5-процентный охват цветовой палитры DCI-P3, глубину цвета 10 бит, точность цветопередачи ΔE<2, поддержку адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, компактную регулируемую подставку, один интерфейс DisplayPort 1.4 (DSC), два порта HDMI 2.1 и USB-хаб, а также фирменный датчик Neo Proximity Sensor. Рекомендованная цена монитора на дебютном американском рынке составила 600 долларов.