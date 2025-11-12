Samsung представила портативный монитор на подставке

Компания Samsung представила новый портативный дисплей, который можно возить на роликовой подставке или переносить, как огромный планшет. Модель Movingstyle с диагональю 27 дюймов получила сенсорный экран и аккумулятор, обеспечивающий до трёх часов автономной работы. Это позволяет использовать устройство для потокового воспроизведения фильмов или проведения презентаций без подключения к электросети. Передвижная напольная подставка оснащена регулируемой по высоте стойкой, которая позволяет поворачивать экран между горизонтальной и вертикальной ориентацией. При подключении к розетке подставка также подзаряжает дисплей, а с помощью специальной кнопки на задней панели экран можно отсоединить и переносить за встроенную ручку, выполненную в стиле портфеля.

Эта ручка одновременно служит регулируемой подставкой, которая позволяет установить Movingstyle на ровной поверхности, например, как мольберт, но только в горизонтальном положении. Дисплей имеет разрешение 2560х1440 пикселей, частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR10 Plus и звука Dolby Atmos. Кроме того, в Movingstyle встроен сервис Samsung TV Plus, что позволяет использовать его как обычный телевизор, а также платформа Samsung Gaming Hub, с помощью которой можно запускать потоковые игры через Xbox, NVIDIA GeForce Now и Amazon Luna без подключения игровой консоли. Правда, стоит такое удовольствие довольно дорого и, возможно, продавать монитор будут только на локальном рынке.