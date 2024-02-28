Представлен 360-Гц монитор MSI MPG271QRX QD-OLED

Тайваньский производитель MSI пополнил ассортимент игровых мониторов моделью MPG271QRX QD-OLED, которая основана на 27-дюймовой матрице Samsung QD-OLED Gen 3 с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, временем отклика 0,03 мс, точной цветопередачей, высоким показателем контрастности, глубоким черным цветом, графеновой пленкой для защиты дисплея от выцветания, интерфейсами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, KVM-переключателем для управления несколькими компьютерами посредством одного набора мыши и клавиатуры. При подключении к ПК через разъем HDMI монитор будет выдавать разрешение 4K, но с частотой обновления 180 Гц. MSI MPG271QRX QD-OLED появится в продаже 23 апреля по цене 800 долларов.

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