Представлен 360-Гц монитор Samsung G60SD

Компания Samsung пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G60SD, которая основана на 27-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 360 Гц, яркостью 250 нит, временем отклика 0,03 мс, 99-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, контрастностью 1000000:1, антибликовым покрытием, корпусом с RGB-подсветкой, подставкой с возможностью регулировки поворота, угла наклона и высоты, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также двумя разъемами USB 3.0. Монитор оценен на дебютном китайском рынке в 990 долларов.

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