Представлен 380-Гц игровой монитор ASUS ROG Strix XG259QNS

Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью ASUS ROG Strix XG259QNS, которая предназначена для геймеров и киберспортсменов. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой Fast IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 360 Гц (с разгоном до 380 Гц), временем отклика 0,3 мс, глубиной цвета 8 бит, яркостью 400 нит, сертификатом DisplayHDR 400, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium, разъемами HDMI 2.0, DP 1.4 и USB 3.2 Gen 1 Type A, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с возможностью регулировки высоты, поворота и угла наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.