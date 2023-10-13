Представлен 3D-монитор Acer SpatialLabs View Pro 27

Компания Acer пополнила ассортимент 3D-мониторов моделью SpatialLabs View Pro 27, которая демонстрирует 3D-изображение под любым углом без специальных очков или аксессуаров. Роль последних здесь выполняют модули, отслеживающие положение пользователя.

Монитор характеризуется 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением 4K, кадровой частотой 160 Гц, яркостью 400 нит, точностью цветопередачи Delta E<2, контрастностью 1000:1, временем отклика 5 мс, 95% цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync Adaptive-Sync, антибликовым покрытием, двумя 2,5-Вт динамиками, разъемами HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и USB 3.2 Gen 1-C (5 Гбит/с, режим DisplayPort), а также двумя портами USB-A (USB 3.2 Gen 1, 5 Гбит/с). Монитор появится в продаже в первой половине следующего года, но цена пока не раскрывается.

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