Представлен 40-дюймовый игровой монитор AOC Agon AG405UXC

Компания AOC объявила о выпуске монитора Agon AG405UXC, который основан на 40-дюймовой IPS-матрице с разрешением 3440:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 144 Гц, временем отклика 1 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, сертификацией VESA DisplayHDR 400, 89,5% охватом цветового пространства DCI-P3 и 100% охватом sRGB, комплектной поставкой с возможностью регулировки высоты и наклона от -3 до 21 градуса, интерфейсами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB-C, который поддерживает функцию подзарядки других гаджетов мощностью до 90 Вт. Монитор появится в продаже до конца месяца по рекомендованной цене в 710 евро.

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