Представлен 400-Гц монитор ASRock PG27QFW2A

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ASRock PG27QFW2A, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом цветового пространства sRGB, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, сертификацией VESA DisplayHDR 400, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, Flicker-Free и ASRock Low Blue Light для снижения мерцания подсветки и уровня синего света, антибликовым покрытием, антенной Wi-Fi, совместимой со стандартом Wi‑Fi 7, двумя разъемами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B, 3,5-мм аудиогнездом, 2-Вт стереодинамиками, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цены и дата начала продаж монитора пока не объявлены.

Представлен портативный монитор Lenovo L16 Mobile Monitor
Компания Lenovo пополнила ассортимент портативных мониторов моделью L16 Mobile Monitor. Новинка характери…
Рынок OLED-мониторов вырос та 92%
По данным TrendForce, мировые поставки OLED-мониторов в 2025 году достигли 2,7 миллиона устройств, показа…
Philips представила 5К-монитор с 380 Гц
Philips представила игровой монитор Philips Evnia 27M2G5800 с диагональю 27 дюймов, в основе которого леж…
180-Гц монитор AOC 25G51F оценен в 80 долларов
Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора 25G51F, который основан на 24,5-дюймовой матрице IPS…
275-Гц монитор Skyworth G25Q Pro оценили в 190 долларов
Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G25Q Pro, которая получила 24,5-дюйм…
Моноблок SEAVIV AidaONE R27 оценен в 3170 долларов
Компания SEAVIV пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью AidaONE R27, вся начинка которой скрыта в по…
340-Гц монитор HKC G27M5 Pro оценили в $245
Компания HKC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27M5 Pro, которая основана на 27-дюймовой м…
Представлен 160-Гц 4K-монитор REDMI G27U 2026
Компания Xiaomi объявила о выходе на китайский рынок игрового монитора REDMI G27U 2026, который оценен в …
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
