Представлен 400-Гц монитор ASRock PG27QFW2A

Компания ASRock пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ASRock PG27QFW2A, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц, временем отклика 1 мс (GTG), 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 132% охватом цветового пространства sRGB, отображением до 1,07 млрд цветовых оттенков, сертификацией VESA DisplayHDR 400, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium, Flicker-Free и ASRock Low Blue Light для снижения мерцания подсветки и уровня синего света, антибликовым покрытием, антенной Wi-Fi, совместимой со стандартом Wi‑Fi 7, двумя разъемами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B, 3,5-мм аудиогнездом, 2-Вт стереодинамиками, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цены и дата начала продаж монитора пока не объявлены.