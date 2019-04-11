Представлен 43-дюймовый монитор Acer Predator LFGD

Компания Acer представила монитор Acer Predator LFGD (CG437K P), диагональ которого составляет 43 дюйма. Новинка характеризуется VA-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync, охватом цветового пространства DCI-P3 на 90%, сертификатом DisplayHDR 1000, датчиком освещённости, который выводит монитор из режима ожидания, если определит рядом пользователя. Также монитор способен автоматически «уснуть», если не фиксирует никакого движения. Acer Predator LFGD появится в продаже в сентябре по цене 1500 евро.