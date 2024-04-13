Представлен 44,5-дюймовый монитор ViewSonic VX4518

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью ViewSonic VX4518, которая основана на 44,5-дюймовой изогнутой матрице VA с разрешением 5120:1440 пикселей (формат DQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, соотношением сторон 32:9, кадровой частотой 165 Гц, временем отклика 1 мс (MPRT), максимальной яркостью 450 нит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 90% DCI-P3, контрастностью 3000:1, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4, тремя разъемами USB Type-A и одним Type-B, USB Type-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с возможностью регулировки наклона и высоты, а также двумя 5-Вт динамиками. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.