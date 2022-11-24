Представлен 45-дюймовый монитор LG UltraGear 45GR95QE-B

Компании LG пополнила ассортимент сверхширокоформатных игровых мониторов моделью UltraGear 45GR95QE-B, которая получила изогнутую 45-дюймовую OELD-панель с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3440:1440 пикселей (плотность 84 ppi). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика в 0,03 мс, контрастностью 1 500 000:1, поддержкой технологии HDR10, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium, радиусом кривизны 800R, интерфейсами HDMI, DisplayPort, USB 3.0 и S/PDIF, пультом дистанционного управления, RGB-подсветкой корпуса, а также подставкой с возможностью подъёма на 11 см и наклона по горизонтали и вертикали до 20 градусов. Монитор появится в продаже 28 декабря по цене в 1700 долларов.

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