Представлен 47-дюймовый монитор Gigabyte Aorus FO48U Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Aorus FO48U, которая получила 47,53-дюймовую OLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется 98% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 130% sRGB, встроенным KVM-переключателем, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика GTG 1 мс, яркостью 135 кд/м2, контрастностью 135 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя 15-Вт динамиками и 20-Вт, двумя разъемами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 (DSC), двумя портами USB 3.0, симметричным портом USB Type-C и технологией Black Equalizer для лучшего отображения тёмных участков. Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Aorus FO48U, которая получила 47,53-дюймовую OLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка характеризуется 98% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 130% sRGB, встроенным KVM-переключателем, кадровой частотой 120 Гц, временем отклика GTG 1 мс, яркостью 135 кд/м2, контрастностью 135 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя 15-Вт динамиками и 20-Вт, двумя разъемами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 (DSC), двумя портами USB 3.0, симметричным портом USB Type-C и технологией Black Equalizer для лучшего отображения тёмных участков. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-04 . Продукт - Gigabyte Aorus FO48U ;

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