Представлен 480-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift OLED PG27AQDP, которая подойдет для киберспортсменов. Новинку оснастили 26,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением QHD, кадровой частотой 480 Гц, временем отклика 0,03 мс, пиковой яркостью 1300 нит, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, сертификацией DisplayHDR True Black 400, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro, радиатором для предотвращения выгорания и увеличения срока службы OLED-панели, а также интерфейсами DisplayPort и HDMI 2.1. Монитор станет доступен для покупки во второй половине этого года. Цена пока не раскрывается.

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