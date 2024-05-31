Представлен 480-Гц монитор Acer Predator X27U F3

Компания Acer представила геймерский монитор Predator X27U F3, который основан на 26,5-дюймовой панели OLED с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется впечатляющей кадровой частотой 480 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), интерфейсами HDMI, DisplayPort или USB-C, поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, совместимостью с NVIDIA G-Sync, типичной яркостью 275 кд/м2, HDR-яркостью 1300 кд/м2, контрастностью 1500000:1, глубоким черным цветом и регулируемой подставкой. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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