Представлен 49-дюймовый монитор Philips Brilliance 498P9Z

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Brilliance 498P9Z, которая получила 49-дюймовую изогнутую VA-панель с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, яркостью 550 кд/м2, контрастностью 3000:1, частотой опроса 165 Гц, временем отклика 4 мс, 89% охватом цветовой палитры Adobe RGB, 91% DCI-P3, 100% NTSC и 122% sRGB, калибровкой Delta E <2, сертификатом VESA DisplayHDR 400, одним интерфейсом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.0 и четырьмя USB 3.2, двумя динамиками по 5 Вт и KVM-переключателем. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.