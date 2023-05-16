Представлен 4K-монитор AOC U27N3R

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U27N3R, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс, 91-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1200:1, сертификацией VESA DisplayHDR 400, подставкой с регулировкой высоты и вращения, KVM-переключателем, портами DP 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя разъемами USB A стандарта USB 3.2 Gen 1. Цена и дата начала продаж AOC U27N3R будут объявлены позже.