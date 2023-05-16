Представлен 4K-монитор AOC U27N3R

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U27N3R, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 4 мс, 91-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, максимальной яркостью 400 нит, контрастностью 1200:1, сертификацией VESA DisplayHDR 400, подставкой с регулировкой высоты и вращения, KVM-переключателем, портами DP 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя разъемами USB A стандарта USB 3.2 Gen 1. Цена и дата начала продаж AOC U27N3R будут объявлены позже.

Philips представила монитор с двумя типами матриц…
Компания Philips выпустила инновационный монитор, объединяющий панели IPS и E-Ink, то есть дисплей с матр…
AUO представила монитор, поглощающий свет…
Малоизвестная (пока что) компания AUO официально представила свои новые игровые дисплеи на выставке Taiwa…
Philips представила широкоформатный монитор 45B1U6900C…
Вчера компания Philips официально анонсировала свой новый широкоформатный монитор Philips 45B1U6900C, кот…
Представлен 49-дюймовый монитор ASUS ROG STRIX XG49WCR …
Компания ASUS официально представила геймерский монитор ROG STRIX XG49WCR, предварительный анонс которого…
Philips представила монитор 45B1U6900C со всплывающей веб-ка…
Вчера компания Philips официально представила монитор 45B1U6900C, рассчитанный на профессионалов, занимаю…
Представлен 240-Гц 2K-монитор AOC Agon AG325QZN…
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Agon AG325QZN, которая вошла в представленную в прош…
Монитор ASUS ROG Swift PG27AQDM выпустят 8 марта…
Компания ASUS объявила, что представленный в начале года геймерский монитор ROG Swift PG27AQDM появится в…
Представлен 44,5-дюймовый монитор AOC Agon AG455UCX…
Компания AOC представила игровой монитор Agon AG455UCX, который получил 44,5-дюймовую VA-панель с разреше…
Обзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игрыОбзор Akenori LED 888. Выбираем проектор для дома под фильмы и игры
Обзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 ГцОбзор Nitro XR343CKP. Тест 34-дюймового игрового IPS-монитора 180 Гц
Обзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проекторОбзор Digma DiMagic Kids plus. Детский портативный проектор
Обзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 ГцОбзор AOC Q27G2S/EU. Игровой 27-дюймовый IPS-монитор 165 Гц
Обзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 ГцОбзор LG 27GP850-B. Тест игрового Nano-IPS монитора с G-SYNC до 180 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor