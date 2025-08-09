Представлен 4K-монитор AOC U32V11N

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32V11N, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика GtG 4 мс, статической контрастностью 3500:1, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 93% охватом цветовой гаммы DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 210 долларов.

Представлен 260-Гц монитор Philips Evnia 27M2N3501PA …
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M2N3501PA, которая получила 2…
Китайская компания готовит к релизу монитор на 720 Гц…
Если недавно анонсированные мониторы от MSI и ASUS с частотой 600 Гц кажутся вам недостаточно быстрыми, т…
Представлен двухрежимный 320-Гц монитор MSI MPG 274URDFW E16…
Компания MSI пополнила ассортимент Mini LED-мониторов моделью MPG 274URDFW E16M, которая работает в двух …
Профессиональный 5K-монитор Philips 27E3U7903 оценен в 1090 …
Компания Philips объявила о выпуске на европейский рынок профессионального монитора 27E3U7903, который по…
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тес…
В центре внимания сегодня новинка, игровой монитор GIGABYTE MO27Q2, оснащенный 27-дюймовой QD-OLED с част…
Представлен 120-Гц монитор Lenovo ThinkVision T34WD-40…
Компания Lenovo пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью ThinkVision T34WD-40, которая осн…
Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP245PG E14 …
Компания MSI объявила о выпуске бизнес-мониторов PRO MP245PG E14 и PRO MP275PG E14, которые отличаются ди…
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U…
Монитор GIGABYTE MO32U оснащен 31,5 дюймовой матрицей QD-LED с поддержкой разрешения 3840х2160 (Ultra HD)…
Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2PИгровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P
Игровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QAИгровой QHD-монитор 180 Гц. Обзор и тесты GIGABYTE M27QA
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor