Представлен 4K-монитор AOC U32V11N

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью U32V11N, которая получила 31,5-дюймовую VA-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 300 нит, временем отклика GtG 4 мс, статической контрастностью 3500:1, глубиной цвета 10 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 93% охватом цветовой гаммы DCI-P3, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор уже появился в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 210 долларов.