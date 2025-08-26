Представлен 4K-монитор BenQ PV3200U

Компания BenQ пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью PV3200U, которая получила 31,5-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, матовым покрытием, показателем контрастности 1000:1, углами обзора 178°, максимальной яркостью 350 нит, яркостью в режиме HDR 400 нит, поддержкой HDR10 и VESA DisplayHDR 400, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 100% Rec.709 и 100% sRGB, точностью цветопередачи с завода Delta E ≤ 2, режимом M-book и технологией ICCsync для согласования цветов с MacBook, iPad и iPhone, двумя 2-Вт динамиками и 5-Вт сабвуфером, одним портом USB-C с поддержкой 64-Вт зарядки, тремя интерфейсами HDMI 2.0, тремя USB Type-A, разъемом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, беспроводным контроллером Hotkey Puck и подставкой с регулировкой угла наклона, высоты и поворота экрана. Монитор оценен на британском рынке в 700 фунтов стерлингов.