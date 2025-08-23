Представлен 4K-монитор EIZO ColorEdge CG3100X

Компания EIZO пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ColorEdge CG3100X, которая получила 30,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 4096:2160 точек. Новинка также характеризуется яркостью 500 кд/м² против 350 кд/м² у CG319X, контрастностью 1800:1, 97% покрытием цветовой палитры Adobe RGB и 99% охватом цветовой гаммы DCI-P3, поддержкой 3D LUT, технологией цифрового выравнивателя равномерности, поддержкой (HLG) для трансляций и кривой перцептивного квантования (PQ), встроенной технологией калибровки датчика EIZO, программным обеспечением ColorNavigator 7, функцией Pixel Inspection для проверки отдельных пикселей, портом USB Type-C с возможностью передачи видео и 94-Вт зарядки, встроенным LAN-портом, интерфейсами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм гнездом для наушников, системой охлаждения с вентилятором и уровнем шума не более 20 дБ, а также комплектным светозащитным капюшоном. Монитор появится в продаже осенью, но цена пока не раскрывается.

