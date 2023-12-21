Представлен 4K-монитор HKC P273U MAX

Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью HKC P273U MAX, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS Black производства LG с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления 60 Гц, контрастностью 2000:1, максимальной яркостью 350 нит, 98-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, регулируемой подставкой, интерфейсами HDMI и DisplayPort, а также полнофункциональным портом USB-C с поддержкой обратной зарядки мощностью 90 Вт. Цена монитора HKC P273U MAX в Китае составляет 377 долларов.