Представлен 4K-монитор LG 27UP650-W

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27UP650-W, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 точек (формат 4К). Новинка характеризуется 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1200:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI и одним интерфейсом DisplayPort 1.4, системой Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков и функции Dynamic Action Sync для минимизации входной задержки. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы LG 27UP650-W
Realme GT на Snapdragon 888 оценен в $43...
Компания Realme представила недорогой флагман Realme GT, который получил топовую платформу Snapdragon 888...
Обзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор ...
За время самоизоляции и удаленной работы фигуры многих россиян приобрели черты, весьма далекие от соверше...
Складной Huawei Mate X2 оказался прочным...
Мы уже привыкли к тому, что складные смартфоны не отличаются особой прочностью, однако и среди них бывают...
Объявлена дата выхода смартфона Moto G10...
Компания Lenovo объявила о том, что смартфон Moto G100, который уже вышел в Китае под названием Motorola ...
Corsair выпустила новые игровые клавиату...
Corsair выпустила две новинки, игровые клавиатуры K55 RGB PRO и K55 RGB PRO XT. Обе модели оснащены динам...
Обзор Hiper Heater mini H1. Конвекционны...
Несмотря на то, что на большей части территории России уже в скором времени отопительный сезон будет заве...
Silicon Power представила док-станцию SU...
Silicon Power представила док-станцию 7 в 1 - SU20. ...
Square Enix появится на E3 2021 и покаже...
E3 2021 является одним из главных событий в индустрии игр. Данное мероприятие соберет известных разработч...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor