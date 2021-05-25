Представлен 4K-монитор LG 27UP650-W

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 27UP650-W, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 3840:2160 точек (формат 4К). Новинка характеризуется 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, сертификацией DisplayHDR 400, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1200:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс (GTG), кадровой частотой 60 Гц, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, двумя разъемами HDMI и одним интерфейсом DisplayPort 1.4, системой Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков и функции Dynamic Action Sync для минимизации входной задержки. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.