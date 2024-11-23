Представлен 4K-монитор Philips 27B1U3900

Компания Philips представила монитор 27B1U3900, который ориентирован для домашнего или офисного использования. Новинка характеризуется 27-дюймовой панелью IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K UHD), контрастностью 1000:1, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 350 нит, временем отклика 4 мс, 99,9% покрытием цветового пространства sRGB и 116% охватом NTSC, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, одним разъемом USB Type-C, поддержкой зарядки других устройств мощностью 90 Вт, сетевым портом Ethernet, тремя интерфейсами USB Type-A, стереодинамиками и подставкой с возможностью регулировки высоты, угла поворота и наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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