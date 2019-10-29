Представлен 4K-монитор Philips Brilliance 272P7VUBN

Компания Phillips пополнила ассортимент мониторов моделью Brilliance 272P7VUBN, которая получила 27-дюймовую IPS-панель разрешением 4K. Новинка также характеризуется частотой обновления 60 Гц, временем отклика 5 мс, максимальной яркостью 350 нит, углами обзора 178º, 122-процентным охватом цветового пространства sRGB и 103-процентным охватом цветового пространства NTSC, заводской калибровкой с точностью Delta E <2, гибко регулируемой подставкой, интерфейсами DisplayPort 1.2, HDMI 2.0a, USB Type-C, двухпортовым концентратором USB 3.0 и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена монитора составляет 350 долларов.