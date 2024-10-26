Представлен 4K-монитор ViewSonic VA2462-4K-HD

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VA2462-4K-HD, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, максимальной яркостью 280 нит, 100% охватом цветовой палитры sRGB и 95% покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 4 мс, статической контрастностью 1300:1, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки наклона и креплением VESA (100:100 мм). Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 140 долларов.