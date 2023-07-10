Представлен 4K-монитор под названием LG 27BQ85U

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью LG 27BQ85U, которая получила 27-дюймовую 10-битную матрицу Nano IPS Black с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется контрастностью 2000:1, кадровой частотой 60 Гц, временем отклика от серого к серому 5 мс, 98-охватом цветовой палитры DCI-P3, пиковой яркостью 400 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, поддержкой FreeSync, двумя 5-Вт динамиками, подставкой с возможностью регулировки угла наклона, высоты и вращения, креплением VESA (100:100 мм), портами DP 1.4 и HDMI 2.0, двумя интерфейсами USB-A 3.0, одним разъемом USB-B 3.0 и одним USB-C с функцией зарядки других устройств мощностью 90 Вт. Цена монитора составляет 600 долларов.