Представлен 4K-монитор LG 32UP550-W

Компания LG представила монитор 32UP550-W, который получил 31,5-дюймовую панель с разрешением 3840:2160 пикселей. Новинка также характеризуется 90% охватом цветовой палитры DCI-P3, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 3000:1, временем отклика 4 мс, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой AMD FreeSync для более плавного геймплея, портом USB Type-C, с функцией передачи энергии мощностью 96 Вт, двумя разъемами HDMI и одним интерфейсом DisplayPort, 3,5-мм разъемом, концентратором USB Type-A, аудиосистемой MaxxAudio с двумя динамиками по 5 Вт, технологией Black Stabilizer, а также системами Blue Light Reduction и Flicker Safe для заботы о глазах пользователей. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.