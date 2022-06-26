Представлен 50-дюймовый телевизор OnePlus TV Y1S Pro

Компания OnePlus дебютирует на рынке телевизоров с новой моделью TV Y1S Pro. Новинку представят в Индии. Напомним, что ранее была представлена 43-дюймовая модель OnePlus TV Y1S Pro.

50-дюймовый телевизор OnePlus TV Y1S Pro будет иметь те же функции, что и 43-дюймовая версия. Это дисплей с 10-битной глубиной цвета, поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG. Он имеет безрамочный дизайн с трех сторон, оснащен технологией Gamma Engine для улучшения качества изображения. Телевизор работает на Android TV 10 и будет поставляться с функцией Smart Manager. Технология OnePlus Connect 2.0 позволяет пользователям смартфонов OnePlus подключаться и транслировать напрямую на телевизор без использования Wi-Fi. Телевизор также подходит для игр на консолях Xbox One X и Playstation 5.

OnePlus TV Y1S Pro получил динамики мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio. В основе телевизора лежит платформа MediaTek MT9216, с 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти.
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