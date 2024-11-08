Представлен 500-Гц монитор Skyworth F25G69F Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Skyworth F25G69F Pro, которая основана на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 480 Гц или 500 Гц с разгоном, контрастностью 1000:1, скоростью отклика 0,5 мс GTG, пиковой яркостью 400 нит, глубиной цвета 8 бит, 99-покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией DisplayHDR 400, поддержкой синхронизации FreeSync, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort1.4 для подключения к ПК, портами USB-B и USB-A, подставкой с функцией регулировки высоты, угла наклона и поворота, а также настенным креплением VESA (100:100 мм). Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов.