Представлен 540-Гц монитор AOC AGON PRO AG246FK

Компания AOC представила геймерский монитор AGON PRO AG246FK, который основан на 24,1-дюймовой матрице TN с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка характеризуется очень высокой кадровой частотой в 540 Гц, пиковой яркостью 400 нит, временем отклика от серого к серому 0,2 мс, статической контрастностью 1000:1, 100-покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR400, технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC, двумя интерфейсами HDMI и одним DisplayPort, четырьмя портами USB 3.2, комплектной подставкой с регулировкой поворота и высоты, а также креплением VESA (100:100 мм). Монитор станет доступен для покупки в июле по цене в 700 евро.