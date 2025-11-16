Представлен компьютерный корпус Thermaltake View 390 TG

Компания Thermaltake объявила о выпуске компьютерного корпуса View 390 TG, главной особенностью которого стала стеклянная боковая панель, переходящая в верхнюю. Также отметим отдельную переднюю стеклянную панель. Новинка также характеризуется поддержкой системных плат типоразмера до ATX со скрытыми и размещёнными сзади разъёмами питания, жидкостной системы охлаждения с 360-мм радиатором, местом для трех 2,5 и двух 3,5-дюймовых накопителей, комплектными вентиляторами CT120 PWM, опциональным комплектом 6 или 3,9-дюймовых ЖК-дисплеев Thermaltake для отслеживания показателей системы, поворотным поворотное креплением для видеокарты и двумя расцветками корпуса (черная и белая). Цена и дата начала продаж корпуса будут объявлены позже.